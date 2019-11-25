Шляхтин заявил, что ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко

Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация, которую он возглавлял, непричастна к подделке допинговых документов прыгуна Данилы Лысенко.

«Представители Данилы Лысенко принесли нам справку, мы её перевели, помогли отправить. Это обычная процедура. Должны ли мы были проверять её подлинность? Я до сих пор не имею ответа на этот вопрос, но уверен, что федерация не имеет никакого отношения к фальсификации. Данила раскаялся, даже обратился в полицию с заявлением о явке с повинной. Мы ждём завершения расследования. За последние четыре года это единственное, в чём можно было упрекнуть федерацию», — цитируют Шляхтина «Известия».

В августе 2018 года Лысенко был временно отстранён из-за неоднократного пропуска допинг-тестов. Позднее спортсмен предоставил документы, которые свидетельствовали о том, что он пропустил тестирование по независящим от него причинам. В результате проведённого расследования выяснилось, что документы являются фальшивыми, а спортсмен получал помощь от ВФЛА.

Ранее сообщалось, что Кипчоге и Мухаммад признаны легкоатлетами года по версии World Athletics.