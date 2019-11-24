Кипчоге и Мухаммад признаны легкоатлетами года по версии World Athletics

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) назвала лучших легкоатлетов 2019 года.
Кипчоге и Мухаммад признаны легкоатлетами года по версии World Athletics
  • © Wu Lei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Twitter организации, лучшими легкоатлетами сезона признаны кенийский марафонец Элиуд Кипчоге и американская бегунья Дэлила Мухаммад.

Кипчоге в этом году стал победителем Лондонского марафона, а также стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее, чем за два часа.

Мухаммад же завоевала два золота на чемпионате мира в катарской Дохе и установила мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами. 

В январе Всероссийская федерация лёгкой атлетики опубликовала список спортсменов, признанных лучшими по итогам 2018 года по версии организации.

Тогда в номинации «Лучшая легкоатлетка» победила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Лучшим легкоатлетом стал Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами.

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