Кипчоге и Мухаммад признаны легкоатлетами года по версии World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) назвала лучших легкоатлетов 2019 года.

Как сообщает Twitter организации, лучшими легкоатлетами сезона признаны кенийский марафонец Элиуд Кипчоге и американская бегунья Дэлила Мухаммад.

Кипчоге в этом году стал победителем Лондонского марафона, а также стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее, чем за два часа.

Мухаммад же завоевала два золота на чемпионате мира в катарской Дохе и установила мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами.

В январе Всероссийская федерация лёгкой атлетики опубликовала список спортсменов, признанных лучшими по итогам 2018 года по версии организации.

Тогда в номинации «Лучшая легкоатлетка» победила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Лучшим легкоатлетом стал Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами.