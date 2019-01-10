Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами 2018 года по версии ВФЛА

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Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список спортсменов, признанных лучшими по итогам 2018 года по версии организации.
Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами 2018 года по версии ВФЛА
  • Reuters

В номинации «Лучшая легкоатлетка» победила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Лучшим легкоатлетом стал Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами.

Прыгун с шестом Тимур Моргунов победил в категории «Прорыв года», а бегунья Полина Миллер признана лучшей молодой спортсменкой 2018 года. Лучшим молодым спортсменом признан десятиборец Александр Комаров.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Иван Ухов подал заявку в IAAF для выступления под нейтральным флагом.

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