Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами 2018 года по версии ВФЛА
- Reuters
В номинации «Лучшая легкоатлетка» победила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Лучшим легкоатлетом стал Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами.
Прыгун с шестом Тимур Моргунов победил в категории «Прорыв года», а бегунья Полина Миллер признана лучшей молодой спортсменкой 2018 года. Лучшим молодым спортсменом признан десятиборец Александр Комаров.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Иван Ухов подал заявку в IAAF для выступления под нейтральным флагом.