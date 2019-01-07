Олимпийский чемпион Ухов подал заявку в IAAF для выступления под нейтральным флагом
- Reuters
Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.
При этом, по словам Ухова, он не рассчитывает на участие в чемпионате Европы в помещении, который стартует 1 марта 2019 года в британском Глазго.
Ухов, как и другие российские легкоатлеты, выступают в нейтральном статусе после временного отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в декабре 2016 года. Впрочем, практически у всех отечественных спортсменов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, срок действия предыдущего разрешения истёк 31 декабря 2018 года.
Ранее сообщалось, что Ухов вошёл в список российских легкоатлетов, подозреваемых в употреблении допинга.