Олимпийский чемпион Ухов подал заявку в IAAF для выступления под нейтральным флагом

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Победитель летних Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных турнирах под нейтральным флагом.
Олимпийский чемпион Ухов подал заявку в IAAF для выступления под нейтральным флагом
  • Reuters

Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

При этом, по словам Ухова, он не рассчитывает на участие в чемпионате Европы в помещении, который стартует 1 марта 2019 года в британском Глазго.

Ухов, как и другие российские легкоатлеты, выступают в нейтральном статусе после временного отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в декабре 2016 года. Впрочем, практически у всех отечественных спортсменов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, срок действия предыдущего разрешения истёк 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Ухов вошёл в список российских легкоатлетов, подозреваемых в употреблении допинга.

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