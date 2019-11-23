Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Читаю пост Марии Ласицкене и полностью её понимаю. Пропустить вторую Олимпиаду подряд — это неописуемая жесть! Я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить... Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырёхлетия, это уж слишком!» — написала Исинбаева в своём Instagram.

Исинбаева также отметила, что всем пора научиться отличать честных спортсменов от лживых.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. Ласицкене же негативно отреагировала на это решение и призвала Тарасенко покинуть ВФЛА вслед за Шляхтиным.

Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что участие в ОИ-2020 является главной задачей ВФЛА.