Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене
  • РИА Новости

«Читаю пост Марии Ласицкене и полностью её понимаю. Пропустить вторую Олимпиаду подряд — это неописуемая жесть! Я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить... Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырёхлетия, это уж слишком!» — написала Исинбаева в своём Instagram.

Исинбаева также отметила, что всем пора научиться отличать честных спортсменов от лживых. 

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. Ласицкене же негативно отреагировала на это решение и призвала Тарасенко покинуть ВФЛА вслед за Шляхтиным.

Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что участие в ОИ-2020 является главной задачей ВФЛА.

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