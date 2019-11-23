Борзаковский заявил, что участие в ОИ-2020 является главной задачей ВФЛА
- РИА Новости
«Основная задача в нынешней ситуации — чтобы ребята выступили на Олимпийских играх. В каком статусе, это уже другой вопрос. Главное, чтобы тренеры и спортсмены не пострадали и смогли выступать дальше», — сказал Борзаковский.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.
Ранее трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене негативно отреагировала на назначение Тарасенко.