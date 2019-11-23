Борзаковский заявил, что участие в ОИ-2020 является главной задачей ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике заявил, что главной задачей Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) является участие отечественных спортсменов на Олимпиаде 2020 года вне зависимости от их статуса.

«Основная задача в нынешней ситуации — чтобы ребята выступили на Олимпийских играх. В каком статусе, это уже другой вопрос. Главное, чтобы тренеры и спортсмены не пострадали и смогли выступать дальше», — сказал Борзаковский.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.

Ранее трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене негативно отреагировала на назначение Тарасенко.