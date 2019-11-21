Семак высказался о возможном приглашении Андерсона в «Зенит»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что его должность в клубе может занять наставник сборной Швеции Янне Андерсон.
Семак высказался о возможном приглашении Андерсона в «Зенит»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я не занимаюсь поиском главного тренера для клуба. Поэтому все вопросы к руководству. Моё соглашение действует до конца мая, так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, где должен находиться на данном этапе», — приводит слова Семака «Чемпионат».

43-летний специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом РПЛ. 

57-летний Андерсон, в приглашении которого, по информации СМИ, заинтересован клуб, возглавляет сборную Швеции с 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый первому чемпионству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить