Семак высказался о возможном приглашении Андерсона в «Зенит»
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- РИА Новости
«Я не занимаюсь поиском главного тренера для клуба. Поэтому все вопросы к руководству. Моё соглашение действует до конца мая, так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, где должен находиться на данном этапе», — приводит слова Семака «Чемпионат».
43-летний специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом РПЛ.
57-летний Андерсон, в приглашении которого, по информации СМИ, заинтересован клуб, возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый первому чемпионству.