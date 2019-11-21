Семак высказался о возможном приглашении Андерсона в «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что его должность в клубе может занять наставник сборной Швеции Янне Андерсон.

«Я не занимаюсь поиском главного тренера для клуба. Поэтому все вопросы к руководству. Моё соглашение действует до конца мая, так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, где должен находиться на данном этапе», — приводит слова Семака «Чемпионат».

43-летний специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом РПЛ.

57-летний Андерсон, в приглашении которого, по информации СМИ, заинтересован клуб, возглавляет сборную Швеции с 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый первому чемпионству.