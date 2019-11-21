«Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый первому чемпионству

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый 35-летию первого чемпионства.
«Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый первому чемпионству
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В честь 35-й годовщины первой победы «Зенита», которая традиционно отмечается 21 ноября, клуб подготовил десятки изображений, которые вместе с кадрами из хроники и текстами объединились в анимационное слайд-шоу, посвящённое победе команды в чемпионате СССР 1984 года.

В общей сложности в активе «Зенита» одна победа в чемпионате СССР и пять — в чемпионатах России.

Ранее Сергей Семак заявил, что к оскорблениям Артёма Дзюбы фанатами можно относиться только негативно.

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