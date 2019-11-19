СМИ: «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера сборной Швеции
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Как сообщает Fotbollskanalen, 57-летний специалист входит в сферу интересов «Зенита». В настоящее время команду возглавляет Сергей Семак, завоевавший с коллективом чемпионский титул в пролом сезоне.
Сам Андерссон отказался комментировать эту информацию.
«Я не комментирую подобные вещи, в противном случае придётся комментировать всё подряд. У меня есть контракт с федерацией, и мне всё нравится», — заявил Андерссон.
Контракт тренера со шведской федерацией рассчитан до 2022 года. Под руководством Андерссона команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018 и квалифицировалась на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что на стадионе «Зенита» пройдут хоккейные матчи СКА — ЦСКА и Россия — Финляндия.