СМИ: «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера сборной Швеции

Санкт-петербургский «Зенит» может возглавить наставник сборной Швеции по футболу Янне Андерссон.

Как сообщает Fotbollskanalen, 57-летний специалист входит в сферу интересов «Зенита». В настоящее время команду возглавляет Сергей Семак, завоевавший с коллективом чемпионский титул в пролом сезоне.

Сам Андерссон отказался комментировать эту информацию.

«Я не комментирую подобные вещи, в противном случае придётся комментировать всё подряд. У меня есть контракт с федерацией, и мне всё нравится», — заявил Андерссон.

Контракт тренера со шведской федерацией рассчитан до 2022 года. Под руководством Андерссона команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018 и квалифицировалась на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Зенита» пройдут хоккейные матчи СКА — ЦСКА и Россия — Финляндия.