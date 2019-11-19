На стадионе «Зенита» пройдут хоккейные матчи СКА — ЦСКА и Россия — Финляндия
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По словам Медведева, которые передаёт РИА Новости, на «Газпром Арене» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, а также игра сборных России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала.
«Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе ещё более комфортным», — добавил гендиректор «Зенита».
Матч Россия — Финляндия состоится 15 декабря, а игра СКА — ЦСКА — 19 декабря.
Ранее сообщалось, что Сергей Зубов включён в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).