На стадионе «Зенита» пройдут хоккейные матчи СКА — ЦСКА и Россия — Финляндия

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что на стадионе команды пройдут два хоккейных матча.

По словам Медведева, которые передаёт РИА Новости, на «Газпром Арене» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, а также игра сборных России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала.

«Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе ещё более комфортным», — добавил гендиректор «Зенита».

Матч Россия — Финляндия состоится 15 декабря, а игра СКА — ЦСКА — 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Сергей Зубов включён в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).