Россиянин Зубов включён в Зал славы НХЛ

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов включён в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин Зубов включён в Зал славы НХЛ
  • © Bruce Bennett/Getty Images/AFP

Об этом сообщает пресс-служба Зала славы в Twitter.

«Сейчас у меня только положительные эмоции. Классно быть частью такого грандиозного события! Да, оно происходит каждый год, но для каждого нового члена Зала славы это особенный момент», — сказал Зубов.

Зубов выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз».  Он также является олимпийским чемпионом 1992 года.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаль Канадиенс» Джонатану Друену.

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