Россиянин Зубов включён в Зал славы НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов включён в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Зала славы в Twitter.

«Сейчас у меня только положительные эмоции. Классно быть частью такого грандиозного события! Да, оно происходит каждый год, но для каждого нового члена Зала славы это особенный момент», — сказал Зубов.

Зубов выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Он также является олимпийским чемпионом 1992 года.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаль Канадиенс» Джонатану Друену.