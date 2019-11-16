Россиянин Зубов включён в Зал славы НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба Зала славы в Twitter.
«Сейчас у меня только положительные эмоции. Классно быть частью такого грандиозного события! Да, оно происходит каждый год, но для каждого нового члена Зала славы это особенный момент», — сказал Зубов.
Зубов выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Он также является олимпийским чемпионом 1992 года.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаль Канадиенс» Джонатану Друену.