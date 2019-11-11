Клуб НБА отстранил игрока на 10 матчей за инцидент в самолёте

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» отстранил атакующего защитника Диона Уэйтерса на десять матчей без сохранения зарплаты.

Как сообщает пресс-служба «Майами», в команде расстроены поведением игрока, который не в первый раз наносит вред клубу, потому было принято решение отстранить его на десять игр.

Клуб пошёл на такие меры, после того как Уэйтерсу во время одного из перелётов на клубном самолёте потребовалась медицинская помощь. По данным некоторых СМИ, 27-летний баскетболист употребил пищу с содержанием каннабиноида, из-за чего испытал паническую атаку, по другой информации, он потерял сознание, объевшись сладостями.

Клуб официально не сообщал подробности произошедшего.

В нынешнем сезоне Уэйтерс, выбранный под общим четвёртым номером на драфте 2012 года, сыграл в четырёх матчах за «Хит», в среднем набирая за игру 8,0 очка, выполняя 2,5 ассиста и 1,0 подбора.

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