Адетокунбо повторил рекордное достижение «Милуоки» 40-летней давности

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил достижение, которое не удавалось игрокам его команды с сезона 1978 года.

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», завершившемся победой «Милуоки» со счётом 121:119, 24-летний форвард оформил дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.

Таким образом, MVP прошлого сезона стал первым игроком «Бакс», которому удалось набрать 30 и более очков в пяти матчах подряд со времён Маркеса Джонсона, сделавшего подобное в 1978 году.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Торонто».