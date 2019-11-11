Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Торонто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая на паркете «Стэйплс центра» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 113:108 в пользу гостей.

Лучшими в составе «Торонто» стали Паскаль Сиакам и Фред Ванвлит , оформившие дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов и 23 очков и десяти подборов соответственно.

В составе «Лейкерс», победная серия которого прервалась на отметке в семь матчей, трипл-дабл из 13 очков, 13 подборов и 15 ассистов оформил Леброн Джеймс. Ещё 27 очков команде принёс Энтони Дэвис.

В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» взяла верх над «Шарлотт Хорнетс» (114:106), «Орландо Мэджик» уступил «Индиана Пэйсерс» (102:109), «Нью-Йорк Никс» проиграл «Кливленд Кавальерс» (87:108), «Финикс Санз» обыграл «Бруклин Нетс» (138:112), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» в овертайме вырвал победу у «Атланта Хоукс» (124:113).

Ранее сообщалось, что Стив Керр высказал мнение о текущей ситуации в «Голден Стэйт Уорриорз».