Тренер «Голден Стэйт»: мы не должны жалеть себя и говорить, что во всём виноваты травмы

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение о текущем ситуации в команде.

«Мы молодая команда, которая учится, но я не доволен нашим нынешним положением. Мы не должны просто мириться со своей судьбой. Мы не должны жалеть себя и говорить, что во всем виноваты травмы, что у нас играют парни с двусторонними контракты, и что мы боремся за более высокий пик на драфте. Мы должны выигрывать матчи», — приводит слова Керра ESPN.

«Голден Стэйт», потерпевший восемь поражений в первых десяти матчах сезона НБА, из-за травм вынужден играть без двух своих лидеров. С высокой вероятностью на весь сезон выбыл Клэй Томпсон, восстанавливающегося после разрыва крестообразных связок. Также пока на неопределённый срок играть не сможет Стефен Карри, сломавший левую руку.

Ранее тренер заявил, что Карри хочет вернуться уже в этом сезоне.