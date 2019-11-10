Тренер «Голден Стэйт»: мы не должны жалеть себя и говорить, что во всём виноваты травмы

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение о текущем ситуации в команде.
Тренер «Голден Стэйт»: мы не должны жалеть себя и говорить, что во всём виноваты травмы
  • © Meng Yongmin/XinHua
  • globallookpress.com

«Мы молодая команда, которая учится, но я не доволен нашим нынешним положением. Мы не должны просто мириться со своей судьбой. Мы не должны жалеть себя и говорить, что во всем виноваты травмы, что у нас играют парни с двусторонними контракты, и что мы боремся за более высокий пик на драфте. Мы должны выигрывать матчи», — приводит слова Керра ESPN.

«Голден Стэйт», потерпевший восемь поражений в первых десяти матчах сезона НБА, из-за травм вынужден играть без двух своих лидеров. С высокой вероятностью на весь сезон выбыл Клэй Томпсон, восстанавливающегося после разрыва крестообразных связок. Также пока на неопределённый срок играть не сможет Стефен Карри, сломавший левую руку.

Ранее тренер заявил, что Карри хочет вернуться уже в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить