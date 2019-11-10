Тренер: Карри хочет вернуться уже в этом сезоне

Брэндон Пэйн, личный тренер звёздного разыгрывающего защитника клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, рассказал, что его подопечный хочет вернуться после травмы уже в текущем сезоне.

«Я знаю, что он этого хочет. Всё будет зависеть от того, как будет проходить процесс реабилитации. Переоценка его состояния состоится через три месяца, тогда мы сможем лучше понять сроки, а также, что он может и не может делать. Первые несколько недель будут иметь решающее значение в том, как в запястье вернётся движение и как рука будет реагировать на активность», — передаёт слова Пэйна NBC Sports Bay Area.

31-летний Карри, являющийся двукратным чемпионом НБА и двукратным — MVP лиги, получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.

Ранее сообщалось, что Карри может пропустить весь сезон из-за травмы.