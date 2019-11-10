Тренер: Карри хочет вернуться уже в этом сезоне

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Брэндон Пэйн, личный тренер звёздного разыгрывающего защитника клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, рассказал, что его подопечный хочет вернуться после травмы уже в текущем сезоне.
Тренер: Карри хочет вернуться уже в этом сезоне
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Я знаю, что он этого хочет. Всё будет зависеть от того, как будет проходить процесс реабилитации. Переоценка его состояния состоится через три месяца, тогда мы сможем лучше понять сроки, а также, что он может и не может делать. Первые несколько недель будут иметь решающее значение в том, как в запястье вернётся движение и как рука будет реагировать на активность», — передаёт слова Пэйна NBC Sports Bay Area.

31-летний Карри, являющийся двукратным чемпионом НБА и двукратным — MVP лиги, получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.

Ранее сообщалось, что Карри может пропустить весь сезон из-за травмы.

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