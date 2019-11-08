СМИ: Баскетболист «Голден Стэйт» Карри может пропустить весь сезон из-за травмы

Короткая ссылка
Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может пропустить весь сезон из-за перелома руки.

Как сообщает Bleacher Report, перелом руки, который Карри получил на старте чемпионата, может потребовать более длительного восстановления, нежели предполагалось изначально. Вместо трёх месяцев баскетболист может пропустить весь сезон.

В текущем сезоне Карри успел провести четыре матча, в которых набирал 20,3 очка, 4,5 подбора и 6,6 результативных передачи за матч.       

Ранее сообщалось, что О'Нил и Баркли устроили «драку» в прямом эфире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить