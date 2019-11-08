СМИ: Баскетболист «Голден Стэйт» Карри может пропустить весь сезон из-за травмы

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может пропустить весь сезон из-за перелома руки.

Как сообщает Bleacher Report, перелом руки, который Карри получил на старте чемпионата, может потребовать более длительного восстановления, нежели предполагалось изначально. Вместо трёх месяцев баскетболист может пропустить весь сезон.

В текущем сезоне Карри успел провести четыре матча, в которых набирал 20,3 очка, 4,5 подбора и 6,6 результативных передачи за матч.

Ранее сообщалось, что О'Нил и Баркли устроили «драку» в прямом эфире.