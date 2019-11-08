О'Нил и Баркли устроили «драку» в прямом эфире
- © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
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Оба игрока ныне являются ведущими телеканала TNT, и в эфире шоу Inside the NBA, гостем которого стал известный рестлер Крис Джерико, устроили драку на специально сооружённом ринге.
ABSOLUTE CHAOS in Studio J! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ByyBEJo2ET— NBA on TNT (@NBAonTNT) 8 ноября 2019 г.
О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Его трижды признавали MVP финальной серии.
Баркли никогда не становился чемпионом НБА, но, несмотря на это, считается одним из лучших игроков в истории лиги.
Ранее сообщалось, что Стефен Карри прокомментировал слова Майкла Джордана о том, что он недостоин включения в Зал славы баскетбола.