О'Нил и Баркли устроили «драку» в прямом эфире

Легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и Чарльз Баркли устроили шуточную потасовку во время прямого эфира.

Оба игрока ныне являются ведущими телеканала TNT, и в эфире шоу Inside the NBA, гостем которого стал известный рестлер Крис Джерико, устроили драку на специально сооружённом ринге.

ABSOLUTE CHAOS in Studio J! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ByyBEJo2ET — NBA on TNT (@NBAonTNT) 8 ноября 2019 г.

О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Его трижды признавали MVP финальной серии.

Баркли никогда не становился чемпионом НБА, но, несмотря на это, считается одним из лучших игроков в истории лиги.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри прокомментировал слова Майкла Джордана о том, что он недостоин включения в Зал славы баскетбола.