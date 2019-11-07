Карри отреагировал на слова Джордана о Зале славы

Звёздный разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал слова легендарного Майкла Джордана о том, что он недостоин включения в Зал славы баскетбола.

«Это было забавно. Обычно в таких ситуациях моя первая реакция: «Эй, по-моему, я хороший игрок». Потом я задумываюсь о том, что мне ещё есть что доказывать самому себе. Но когда ты слышишь это от величайшего игрока в истории, это забавно», — приводит слова Карри Complex.

Он отметил, что завершившие карьеру игроки часто болтают о нынешнем поколении и зачастую говорят, что их поколение было лучше.

«Это отличная тема для обсуждения для болельщиков. Я знаю, что я в хорошей форме, но мне ещё есть, что доказывать самому себе», — добавил звёздный баскетболист.

Карри является трёхкратным чемпионом НБА, дважды был назван самым ценным игроком лиги. Также ему принадлежит рекорд по количеству забитых трёхочковых бросков за сезон (402). Карри был членом состава «Голден Стэйт», который установил рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате НБА — 73 в 82 матчах сезона-2015/16.

Ранее сообщалось, что Карри перенёс операцию.