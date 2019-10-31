Звезда «Голден Стэйт» Карри сломал руку в матче НБА с «Финиксом»

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Звёздный разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил перелом руки в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз».
Звезда «Голден Стэйт» Карри сломал руку в матче НБА с «Финиксом»
  • Reuters

Карри получил повреждение в третьей четверти матча, неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом.

Как сообщает пресс-служба клуба, по предварительным данным, 31-летний защитник получил перелом запястья левой руки. Сроки восстановления будут известны позднее.

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась победой «Финикса» со счётом 121:110. До получение травмы Карри успел набрать девять очков, выполнить пять подборов и шесть ассистов.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Санз» Девин Букер, который записал в свой актив 31 очко. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил его партнёр по команде Арон Бэйнс.

Ранее Коби Брайант высказал мнение, что травма Кевина Дюранта положительно отразилась на НБА.

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