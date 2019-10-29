Брайант считает что травма Дюранта положительно отразилась на НБА

Пятикратный чемпион и легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант высказал мнение о влиянии на расклад сил в нынешнем чемпионате травмы форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

«Лига сейчас находится просто в великолепном состоянии. Травма Кевина буквально изменила ландшафт, теперь в разных командах образовалось много дуэтов. Много замечательных сюжетных линий, за которыми интересно наблюдать, много вопросов, на которые ты не знаешь ответы. Всё это делает сезон интересным», — приводит слова Брайанта The Los Angeles Times.

30-летний Дюрант летом 2019 года перешёл из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Бруклин Нетс». В составе команды из Окленда он дважды становился чемпионом лиги и MVP финала. В финале сезона-2018/19 он получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустит сезон-2019/20.

Ранее Дюрант признался, что перед завершением карьеры хочет поиграть в Евролиге.