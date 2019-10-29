Двукратный чемпион НБА Дюрант признался, что перед завершением карьеры хочет поиграть в Евролиге

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что перед завершением карьеры хочет поиграть в Евролиге.

«Я очень хочу сыграть в Европе в своём последнем сезоне. Я бы поиграл за «Барселону». Евролига кажется мне интересной. Это вторая по силе лига в мире. Не знаю, сделаю ли я это на самом деле, сейчас я просто мечтаю об этом, сидя на диване, но было бы здорово испытать это», — приводит слова Дюранта Eurohoops.

31-летний форвард был выбран «Сиэтл Суперсоникс» на драфте НБА 2007 года под общим вторым номером. В составе «Голден Стэйт Уорриорз», за который он играл с 2016 по 2018 год он дважды стал чемпионом НБА и дважды был признан MVP финала.

В его активе также два золота Олимпийских игр и победа на чемпионате мира в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что Дюрант не сыграет в сезоне НБА-2019/20.