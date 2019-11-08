Уайт выразил готовность организовать дебютный бой Фьюри в ММА
- © Larry Burton/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Тайсон Фьюри — продаваемый тяжеловес. Он правильно продвигает свои бои. Он в состоянии провести поединки, которые войдут в историю. Он входит в четвёрку лучших боксёров. Но зачем ему ММА? Чтобы быть избитым? Но всё возможно. Если он захочет, у меня есть бойцы, готовые выйти на поединок с ним. Но я не совсем понимаю его», — приводит слова Уайта TMZ.
В активе Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 поединках на профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор подготовит боксёра Фьюри к дебюту в ММА.