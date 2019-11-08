Уайт выразил готовность организовать дебютный бой Фьюри в ММА

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что готов организовать бывшему чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе Тайсону Фьюри дебютный поединок в смешанных единоборствах (ММА).

«Тайсон Фьюри — продаваемый тяжеловес. Он правильно продвигает свои бои. Он в состоянии провести поединки, которые войдут в историю. Он входит в четвёрку лучших боксёров. Но зачем ему ММА? Чтобы быть избитым? Но всё возможно. Если он захочет, у меня есть бойцы, готовые выйти на поединок с ним. Но я не совсем понимаю его», — приводит слова Уайта TMZ.

В активе Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 поединках на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор подготовит боксёра Фьюри к дебюту в ММА.