Макгрегор подготовит боксёра Фьюри к дебюту в ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подготовит английского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри к выступлению в смешанных единоборствах.

По словам самого Фьюри, которые приводит Sky Sports, его дебют в ММА состоится в 2019 году.

«Мы общались с Конором, он изъявил желание меня тренировать, это меня устраивает. Макгрегор просто сказал: «Когда будешь готов, приступим. Приезжай в Дублин — и начнём тренировки». Не могу дождаться. Я собираюсь принять его предложение», — добавил 31-летний боксёр.

В активе Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 поединках на профессиональном уровне.

Ранее стало известно, что Фьюри выступит на турнире WWE в Саудовской Аравии.