Минспорта России намерено выступить за запрет на работу на госдолжностях за допинг

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Министр спорта России Павел Колобков заявил о намерении выступить за внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали лицам, дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил, занимать государственные должности.
Минспорта России намерено выступить за запрет на работу на госдолжностях за допинг
  • РИА Новости

«Мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстранённые, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами. Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять», — цитирует Колобкова ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков заявил, что Россия намерена делиться с другими странами опытом борьбы с допингом.

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