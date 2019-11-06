Колобков: Россия намерена делиться с другими странами опытом борьбы с допингом

Министр спорта России Павел Колобков заявил о готовности делиться опытом антидопинговой борьбы с другими странами.

«За последнее время мы проделали огромную работу по совершенствованию законодательства в части борьбы с допингом в спорте, проводим образовательные мероприятия для спортсменов и их родителей, тренеров и специалистов. Во многом наш опыт может стать примером для других стран, и мы готовы им делиться», — цитирует Колобкова ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что в Минспорта России надеются на плодотворное сотрудничество с новым главой WADA.