В Минспорта России надеются на плодотворное сотрудничество с новым главой WADA

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой.

«Надеюсь, что мы с ним найдем общий язык. Несколько раз я с ним уже встречался, мне кажется, мы с ним будем плодотворно взаимодействовать», — цитирует Колобкова ТАСС.

Он отметил, что предвыборная программа Баньки показала его как серьёзного специалиста и продемонстрировала, что он настроен развивать антидопинговую политику.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков опроверг слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA.