Боксёр Ковалёв о поражении от Альвареса: жизнь продолжается
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«Семья. Вот ради кого и ради чьего будущего я выходил всё это время в ринг и каждый раз стараюсь справиться с новыми трудностями и преградами. Слава Богу, со мной всё в порядке. Жизнь продолжается. Благодарю всех своих фанатов за поддержку. Храни вас Бог», — написал Ковалёв в своём Instagram.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее Денис Лебедев рассказал, как могут сложиться бои Альвареса с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.