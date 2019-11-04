Боксёр Ковалёв о поражении от Альвареса: жизнь продолжается

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Семья. Вот ради кого и ради чьего будущего я выходил всё это время в ринг и каждый раз стараюсь справиться с новыми трудностями и преградами. Слава Богу, со мной всё в порядке. Жизнь продолжается. Благодарю всех своих фанатов за поддержку. Храни вас Бог», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее Денис Лебедев рассказал, как могут сложиться бои Альвареса с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.