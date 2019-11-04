Лебедев рассказал, как могут сложиться бои Альвареса с Биволом и Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев предположил, как могут сложиться возможные бои мексиканца Сауля Альвареса с россиянами — чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов WBC и IBF в той же весовой категории Артуром Бетербиевым.

«Ринг всё расставит по своим местам. Думаю, россиян не стоит списывать со счетов. Но в любом случае это будут классные поединки, так как у всех троих схожие стили боксирования. Бетербиев может усмирить пыл мексиканца, в таком случае говорят «нашла коса на камень». А Бивол попытается разобрать Альвареса в том же стиле, в котором это делал Ковалёв», — поделился мнением Лебедев в интервью RT.

Альварес одержал победу над Ковалёвым нокаутом в 11 раундах. Он стал обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Ранее Лебедев высказался по поводу завершения карьеры Ковалёва.