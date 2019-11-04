Лебедев считает, что Ковалёв должен завершить карьеру

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мнением по поводу перспектив россиянина Сергея Ковалёва после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Лебедев считает, что Ковалёв должен завершить карьеру
  • Reuters

«Разумеется, это решение, которое он должен принять сам. Но, честно говоря, в его случае о перспективах говорить уже сложно. В своей весовой категории он одержал верх над очень большим количеством соперников. Думаю, ему хватит. Рано или поздно придётся это сделать», — заявил боксёр в интервью RT.

Ковалёв потерпел поражение от Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Ранее Лебедев рассказал, чем его удивил Альварес в бое с Ковалёвым.

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