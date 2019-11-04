Лебедев рассказал, чем его удивил Альварес

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мнением о мексиканце Сауле Альваресе, одержавшем победу над россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Удивляет его мощь, которую он сохраняет от первого до последнего раунда. А в целом я бы не сказал, что увидел что-то новое в его действиях. Канело был самим собой, оставался на своём высоком уровне. Честно говоря, ещё до боя у меня сложилось мнение, что его непобедимость немного преувеличена. Но сейчас я увидел, что мексиканец обладает неиссякаемым зарядом энергии, который и позволяет ему побеждать любого соперника. Сложно представить, как такое возможно», — рассказал боксёр в интервью RT.

Ковалёв потерпел поражение от Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Ранее Лебедев поделился мнением по поводу тактики Ковалёва на бой с Альваресом.