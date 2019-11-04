Лебедев уверен, что Ковалёв выбрал правильную тактику на бой с Альваресом

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев положительно оценил действия россиянина Сергея Ковалёва в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Лебедев уверен, что Ковалёв выбрал правильную тактику на бой с Альваресом
  • Reuters

«Ставка на джебы была сделана правильно. Канело постоянно навязывал сопернику ближний бой, так как именно в нём он мог показать себя наилучшим образом. Других вариантов не было. По моему мнению, Ковалёв должен получить за этот поединок пять с плюсом. Это объективно, я бы и сам выбрал точно такую же тактику», — заявил спортсмен в интервью RT.

По его мнению, россиянин подошёл к бою в хорошей форме и сделал всё, что от него зависело.

«Посмотрите, в 10-м и 11-м раундах Сергей осыпал соперника ударами. Да, они не были акцентированы, но их явно было больше, чем в любом из его ранних поединков. Поэтому тактика была выбрана верно», — добавил Лебедев.

Ковалёв потерпел поражение от Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Ранее стало известно, что Альварес откажется от титула чемпиона WBO.

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