Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Альваресом
- Reuters
«Сегодня был не мой день. Всех благодарю за поддержку. К сожалению, в нашем виде спорта, как и в каждом, бывают взлёты и падения. Я ещё вернусь! Сегодня я проиграл, но всё ещё будет», — написал Ковалёв в своём Instagram.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил мнение, что Ковалёву помешала усталость в бою с Альваресом.