Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Альваресом

Российский боксёр Сергей Ковалёв обратился к болельщикам после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Сегодня был не мой день. Всех благодарю за поддержку. К сожалению, в нашем виде спорта, как и в каждом, бывают взлёты и падения. Я ещё вернусь! Сегодня я проиграл, но всё ещё будет», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил мнение, что Ковалёву помешала усталость в бою с Альваресом.