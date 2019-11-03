Бивол считает, что Ковалёву помешала усталость в бою с Альваресом
- Reuters
«Встретился бы Ковалёв с тем же Альваресом четыре года назад, всё могло быть по-другому. Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не те», — цитирует Бивола ТАСС.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что Альварес сильнее российских боксёров Артура Бетербиева и Бивола.