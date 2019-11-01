Комментатор Орлов высказался о наличии американского гражданства у Малкина

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Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу наличия гражданства США у нападающего сборной России по хоккею и клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Комментатор Орлов высказался о наличии американского гражданства у Малкина
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«А что с того, что человек входит в Putin Team? Есть такая пословица: нельзя быть чуть-чуть беременным. Мы открыли границы, сняли занавес — и народ поехал. Люди обрадовались, что можно выезжать, брать другие гражданства», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, Малкин всё равно остаётся русским, не имеет значения, сколько у него может быть паспортов.

«Какое отношение к спорту имеет паспорт Малкина? У него в Америке лет 12 назад ребёнок родился. Тот сразу стал гражданином США, и он ходит в школу. Конечно, его сын будет настоящим гражданином США, он уже таковым является. И что ему делать?» — сказал Орлов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеист является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее Малкин заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства.

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