Малкин заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства

Нападающий сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о скандале, связанном с информацией о наличии у него гражданства США.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную. Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока», — цитирует хоккеиста РИА Новости.

По его мнению, это и является показателем его отношения к России, в то время как американский паспорт просто позволяет ему и его семье справляться со всеми сложностями при жизни в США. При этом он отметил, что не обижается из-за возникшего резонанса.

«Возможно, всё это из-за плохой информированности и из-за негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно — сосредоточиться на хоккее. Чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну», — сказал Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Малкин является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее депутат Игорь Лебедев заявил, что не понимает скандала вокруг американского гражданства Малкина.