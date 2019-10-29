Депутат Лебедев: не понимаю скандала вокруг американского гражданства Малкина
- РИА Новости
«Не понимаю скандала вокруг американского гражданства Евгения Малкина. Оно мешает ему выступать за сборную России? Нет, не мешает, от российского он не отказывался. Малкин выступал с непатриотичными заявлениями? Тоже нет. Так о чём тогда ругаться и спорить? Спорт всегда был вне политики, и мне очень не нравятся попытки связать одно с другим. Удобно Малкину жить с двумя гражданствами? Да пускай хоть пять себе оформит, лишь бы за нашу сборную выступал хорошо», — написал Лебедев в своём блоге.
Евгений Малкин выступал за сборную России на чемпионате мира — 2019.
Ранее супруга Малкина прокомментировала наличие американского паспорта у мужа.