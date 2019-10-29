Депутат Лебедев: не понимаю скандала вокруг американского гражданства Малкина

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал факт наличия американского гражданства у российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Депутат Лебедев: не понимаю скандала вокруг американского гражданства Малкина
  • РИА Новости

«Не понимаю скандала вокруг американского гражданства Евгения Малкина. Оно мешает ему выступать за сборную России? Нет, не мешает, от российского он не отказывался. Малкин выступал с непатриотичными заявлениями? Тоже нет. Так о чём тогда ругаться и спорить? Спорт всегда был вне политики, и мне очень не нравятся попытки связать одно с другим. Удобно Малкину жить с двумя гражданствами? Да пускай хоть пять себе оформит, лишь бы за нашу сборную выступал хорошо», — написал Лебедев в своём блоге.

Евгений Малкин выступал за сборную России на чемпионате мира — 2019.

Ранее супруга Малкина прокомментировала наличие американского паспорта у мужа.

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