Депутат Лебедев: не понимаю скандала вокруг американского гражданства Малкина

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал факт наличия американского гражданства у российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Не понимаю скандала вокруг американского гражданства Евгения Малкина. Оно мешает ему выступать за сборную России? Нет, не мешает, от российского он не отказывался. Малкин выступал с непатриотичными заявлениями? Тоже нет. Так о чём тогда ругаться и спорить? Спорт всегда был вне политики, и мне очень не нравятся попытки связать одно с другим. Удобно Малкину жить с двумя гражданствами? Да пускай хоть пять себе оформит, лишь бы за нашу сборную выступал хорошо», — написал Лебедев в своём блоге.

Евгений Малкин выступал за сборную России на чемпионате мира — 2019.

Ранее супруга Малкина прокомментировала наличие американского паспорта у мужа.