Супруга Малкина прокомментировала наличие американского паспорта у мужа
Анна Кастерова заявила, что наличие американского паспорта не мешает её супругу, хоккеисту Евгению Малкину, приезжать в Россию и выступать за национальную сборную.
- © Rich Graessle/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье», — цитирует Кастерову «Подъём».
Евгений Малкин выступал в составе сборной России на чемпионате мира — 2019.
Ранее Губерниев призвал оставить Малкина в покое.
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