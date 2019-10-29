Супруга Малкина прокомментировала наличие американского паспорта у мужа

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Анна Кастерова заявила, что наличие американского паспорта не мешает её супругу, хоккеисту Евгению Малкину, приезжать в Россию и выступать за национальную сборную.
Супруга Малкина прокомментировала наличие американского паспорта у мужа
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье», — цитирует Кастерову «Подъём».

Евгений Малкин выступал в составе сборной России на чемпионате мира — 2019.

Ранее Губерниев призвал оставить Малкина в покое.

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