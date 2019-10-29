Губерниев призвал оставить Малкина в покое

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о наличии американского гражданства у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«А разве не по фигу ли нам, какой паспорт у Малкина! Он что, Россию меньше любить будет? Или хуже играть в хоккей? Отстаньте от Малкина, он классный», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

33-летний россиянин играет в НХЛ с 2006 года. Он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года под общим вторым номером, в составе «Пингвинз» он трижды завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США.