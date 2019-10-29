Фетисов прокомментировал наличие у Малкина гражданства США

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов высказал мнение о наличии американского гражданства у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, как к этому относиться», — приводит слова Фетисова НСН.

33-летний россиянин играет в НХЛ с 2006 года. Он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года под общим вторым номером, и в составе «Пингвинз» он трижды завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Малкин заявил, что не видит ничего страшного в наличии у него гражданства США.