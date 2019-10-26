Игроки клуба ПФЛ вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?»

Игроки московского «Арарата» устроили акцию протеста по поводу задержки зарплаты на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».

Как сообщает «Чемпионат», футболисты вышли на поле в майках с надписью «Где наши деньги?»

Отмечается, что акция протеста направлена против руководства клуба, которое не выплатило спортсменам зарплату за последние несколько месяцев.

Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Сокола».

В турнирной таблице зоны Запад ПФЛ «Арарат» занимает седьмое место.

Ранее тренер Леонид Слуцкий раскритиковал руководство ФК «Ротор».