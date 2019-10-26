Игроки клуба ПФЛ вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?»
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Как сообщает «Чемпионат», футболисты вышли на поле в майках с надписью «Где наши деньги?»
Отмечается, что акция протеста направлена против руководства клуба, которое не выплатило спортсменам зарплату за последние несколько месяцев.
Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Сокола».
В турнирной таблице зоны Запад ПФЛ «Арарат» занимает седьмое место.
Ранее тренер Леонид Слуцкий раскритиковал руководство ФК «Ротор».