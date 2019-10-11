ХК «Металлург» официально объявил об увольнении Величкина

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Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил о расторжении контракта с Геннадием Величкиным, занимавшим должность вице-президента.
ХК «Металлург» официально объявил об увольнении Величкина
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Металлурга», в структуру управления и управляющие органы клуба были внесены изменения: введена должность первого вице-президента-директора, которую займёт Сергей Ласьков.

Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года, и его семь раз признавали лучшим хоккейным руководителем России.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» потерпел 12 поражений, одержав при этом всего четыре победы.

Ранее сообщалось, что «Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ.

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