«Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Адмирал» дважды поразил ворота соперника на старте встречи. Шайбы в активе Александра Мерескина и Мартина Бакоша. «Металлург» ответил голами Сергея Мозякина, Брэндона Козуна и Дениса Паршина.

Владивостокская команда перевела игру в овертайм благодаря голу Константина Глазачева, и уже спустя 50 секунд дополнительного времени вырвала победу после шайбы Маркуса Юнга.

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме на выезде уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Дэвид Немировски является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».

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