Траньков ответил пользователям соцсетей после своей критики в адрес Смолова

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на негативные сообщения пользователей в социальных сетях.
Траньков ответил пользователям соцсетей после своей критики в адрес Смолова
  • РИА Новости

«Столько приятных сообщений, комментариев в последнее время. Ах, жизнь прекрасна! Спасибо, позитивные люди. «Люблю» людей... Может, в Канаде остаться? Тут нормально. Толерантность, лигалайз, MLS, NHL», — написал Траньков в своём Instagram.

Напомним, что форвард «Локомотива» Фёдор Смолов в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» был недоволен своим отменённым голом и заявил, что теперь «можно отдать «Зениту» первое место, а самим играть за второе».

Траньков после этого написал пост в Twitter, назвав Смолова бездарностью. Спустя некоторое время фигурист удалил публикацию.

Ранее Смолов извинился перед тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком за свои слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом».

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