СМИ: «Динамо» рассматривает Хацкевича на пост главного тренера

Белорусский специалист Александр Хацкевич претендует на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».

Как сообщает Dynamomania, Хацкевич может быть назначен наставником бело-голубых во время зимнего перерыва.

Действующий главный тренер команды Дмитрий Хохлов находится на грани увольнения, однако руководство клуба выразило поддержку нынешнему наставнику — как минимум до паузы в чемпионате Хохлов будет руководить «Динамо».

Хацкевич известен по работе со сборной Белоруссии с 2014 по 2016 год, а также с киевским «Динамо» (2017—2019).

Ранее «Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.