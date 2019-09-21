Семак: мне хотелось бы, чтобы Кокорин поскорее вернулся к тренировкам и матчам

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Российского футбольного союз (РФС) отказать клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак: мне хотелось бы, чтобы Кокорин поскорее вернулся к тренировкам и матчам
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«Что касается Саши, то мы тестируем, в каком состоянии находятся его мышцы, колено, в каком он функциональном состоянии. Конечно, начнёт работать индивидуально. Играть он не будет, вы знаете. Будет тренироваться, играть в товарищеских матчах. Будем что-то придумывать, чтобы дать ему заниматься прямыми обязанностями», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что будет рассчитывать на возвращение Кокорина в основу после зимнего перерыва.

«Будет тренироваться с нами, будем смотреть, контролировать и готовить его. Жалко и обидно, когда человек в самом рассвете сил теряет два года в футболе. Насколько я знаю, клуб не собирается подавать апелляцию, поскольку срок рассмотрения очень длительный. Мне хотелось бы, чтобы всё поскорее решилось, чтобы Саша спокойно вернулся к тренировкам и матчам», — добавил специалист.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, однако РФС отказал клубу в регистрации Кокорина вне регистрационного периода.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет оспаривать решение РФС по Кокорину.

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