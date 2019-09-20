Кормившая Роналду бургерами женщина отреагировала на предложение футболиста

Бывшая работница ресторана McDonald’s в Лиссабоне Паула Лека отреагировала на интервью нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, который рассказал, как в возрасте 11—12 лет его кормили бесплатными бургерами.

«Ребята появлялись возле ресторана, и, когда у нас оставались лишние гамбургеры, нам разрешали отдать их им. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, и он был, наверное, самым робким из них», — приводит слова женщины The Sun.

По её словам, это происходило почти каждый вечер и ей до сих пор забавно вспоминать эту историю. Она также ответила на приглашение Роналду на ужин.

«Если он пригласил меня на ужин, я приду, разумеется. Первым делом я бы поблагодарила его, а затем мы смогли бы вспомнить былые времена», — сказала Лека.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту по итогам сезона. Португалец, помимо «Ювентуса», известен по выступлениям за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Ранее Роналду сравнил свой лучший гол с занятием любовью.