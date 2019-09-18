Роналду сравнил свой лучший гол с занятием любовью

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал свой лучший гол, а также сравнил его с занятием любовью со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Роналду сравнил свой лучший гол с занятием любовью
  • @cristiano / Instagram

«Гол Буффону действительно лучший в моём исполнении. Лучше ли он, чем секс с Джорджиной? Нет, точно нет!» — приводит слова португальца The Sun.

По его словам, он пытался забить подобный мяч в течение многих лет.

«Забить так Буффону, в матче с «Ювентусом», да ещё и в Лиге чемпионов. Это был великолепный гол», — добавил Роналду.

Тогда Роналду, выступая за мадридский «Реал», забил своему нынешнему клубу в падении через себя в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее Роналду ответил на вопрос о своём финансовом состоянии.

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