Роналду сравнил свой лучший гол с занятием любовью
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«Гол Буффону действительно лучший в моём исполнении. Лучше ли он, чем секс с Джорджиной? Нет, точно нет!» — приводит слова португальца The Sun.
По его словам, он пытался забить подобный мяч в течение многих лет.
«Забить так Буффону, в матче с «Ювентусом», да ещё и в Лиге чемпионов. Это был великолепный гол», — добавил Роналду.
Тогда Роналду, выступая за мадридский «Реал», забил своему нынешнему клубу в падении через себя в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее Роналду ответил на вопрос о своём финансовом состоянии.