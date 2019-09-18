Роналду ответил на вопрос о своём финансовом состоянии

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии.

«Правда ли, что моё состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это. Не уверен на сто процентов, но могу сказать, что на моём банковском счёте имеются хорошие деньги», — приводит слова Роналду The Sun.

Он также признался, что у него 17 машин, а больше всего он любит ездить на автомобиле марки Rolls-Royce.

Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча, который вручается лучшему футболисту по итогам сезона.

Ранее футболист рассказал, чем питался в 11 лет.