Роналду ответил на вопрос о своём финансовом состоянии

Короткая ссылка
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии.
Роналду ответил на вопрос о своём финансовом состоянии
  • Reuters

«Правда ли, что моё состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это. Не уверен на сто процентов, но могу сказать, что на моём банковском счёте имеются хорошие деньги», — приводит слова Роналду The Sun.

Он также признался, что у него 17 машин, а больше всего он любит ездить на автомобиле марки Rolls-Royce.

Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча, который вручается лучшему футболисту по итогам сезона.

Ранее футболист рассказал, чем питался в 11 лет. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить