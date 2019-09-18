Роналду рассказал, чем питался в 11 лет

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, как во время обучения в академии лиссабонского «Спортинга» питался бесплатными бургерами из McDonald’s.

«Поздно вечером, в 22:30 или 23:00, мы становились голодны, а рядом со стадионом был McDonald’s. Мы стучали в дверь и говорили: «Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?» Там всегда была женщина по имени Эдна и ещё две девушки», — приводит слова форварда The Sun.

По его словам, он больше никогда не видел этих людей, хотя и был бы рад их найти, так как хочет пригласить их на ужин в Турине или Лиссабоне.

«Хочу хотя бы частично вернуть должок», — добавил Роналду.

Ранее Роналду назвал Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл.